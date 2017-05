Juhtkiri: kevadised talgud näitavad elujõudu (1)

Lääne Elu

Reedese seisuga oli „Teeme ära!” internetikaardile kantud Läänemaal 128 talgut. Ka mullu sai Läänemaa „Teeme ära!” talgulisi kokku arvutades rõõmustada, et meid oli suhteliselt rohkem kui mujal Eestis.

Aga kui päris aus olla, siis vähemalt viimased pool tosinat aastat on „Teeme ära!” näidanud väsimuse märke. See ei pruugi silma torgata. Google Mapsi kaardil on talguid märkivaid teibaid alati muljetavaldavalt palju. Üks subjektiivne mõõdupuu on uudisväärtus. Toimetuse ajakirjanikud on juba aastaid enne talgupäeva käsi laiutanud, et mida paganat küll kirjutada. Kõige suuremad ja erilisemad talgupaigad korduvad aastast aastasse. Eestvedajad on peamiselt need, kes ka muidu oma aktiivsusega silma torkavad. Tihtilugu on vaid paar päeva enne talgupäeva teatanud internetis oma osalemisest vaid talgujuht ise. Kurjad keeled räägivad, et talguid registreeritaksegi eelkõige selleks, et saada tasuta töökindaid.

Seda suurem rõõm oli vaadata tänavust Läänemaa talgukaarti. Paar juhuslikku näidet: Uuglas tulevad Polli punk-talgud, Orul Metsanurga oravapesa päästeoperatsioon, paat viib Osmussaarele allikakaevu korrastama.

Huvi talgutel osalemise vastu on aga suur. Reede õhtul oli talgute veebileht nii üle koormatud, et sinna oli raske ligi pääseda.

Paistab, et „Teeme ära!” traditsioon on end vahepealsest letargiast üles raputanud ja näitab nüüd, et toimib hästi ka ilma peastaabi utsitamiseta.