Parvlaev Tõllu tulekahjusüsteem töötab poole vinnaga

Toimetanud Urmas Lauri

Kui TS Laevade juht Kaido Padar 9. jaanuaril ERRi korrespondendile Margus Mullale laeva pardal intervjuud andis, olid parvlaeva tulekahjusüsteemid oli veel korras, kuid peagi sai krõbe külm jaole. Foto: Urmas Lauri

Väinamere reeder TS Laevad sõidutab reisijaid parvlaevaga Tõll, mille tulekustutussüsteem täies mahus ei toimi, kirjutas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.

“Kas sa “Keskpäevast praami” mäletad,” pöördus eelmisel nädalal ajakirjaniku poole TS Laevade tegemistega kursis olev laevandustöötaja. Anonüümsust paludes rääkis ta, et kunagise menufilmi süžee võib korduda ka tänapäeval. Nimelt läks külmade ilmadega rivist välja parvlaeva Tõll tulekustutussüsteem ja see tähendab, et tegelikult ei tohiks laev praegu üldse liikuda.

Jaanuaris Poolast tulles oli süsteem Tõllul korras, kuid kõva pakasega külmus osa torudest puruks. Põhjuseks Poola laevatehase praak. Allika sõnul tuleks Tõll kiiremas korras paariks kuuks remonti saata ja selle aja jooksul saaks parvlaev Hiiumaa laeva asendada.

TS Laevade juhatuse liikme, ettevõtte laevandusvaldkonna juhi Mart Loigu kinnitusel tulekustutussüsteem täielikult rivist väljas ei ole. “Tulekustutussüsteemis esineb tõrkeid, mis ilmnesid pärast talvekülmasid, ehk täies ulatuses süsteem hetkel ei toimi,” selgitas Loik Saarte Häälele.

