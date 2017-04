Ilm: sadu eemaldub, tuul tugevneb

Toimetanud Urmas Lauri

Ülased. Foto: Urmas Lauri

Eesti ilma kujundava madalrõhuala kese koondub kolmapäeval Soome kohale ja liigub edasi põhja suunas. Ennelõunal on sajuhooge mitmel pool, päeva peale sadu harveneb ja õhtu peaks olema kuivem.

Tuulega on vastupidi: tugevamaid puhanguid on oodata just pärastlõunasel ajal. Õhumass on jahe.

Kolmapäeval (26. aprillil) koondub madalrõhkkond Soome kohale ja Eestit katab selle lõunapoolne serv. Enne keskööd sajab Eesti idapoolses osas vihma, kohati sekka ka lörtsi, pärast keskööd eemaldub suurem sadu Peterburi poole ning meil on vaid üksikuid sajuhooge. Hommikul jõuab merelt uus madalrõhulohk saartele ja toob päevaks üle Eesti lörtsi- ja vihmahooge. Õhtul sadu lakkab. Tuul puhub öösel lõunast ja edelast ningpuhanguid on rannikul 14 m/s, päeval pöördub järk-järgult läände ja loodesse ning ka sisemaal võib olla puhanguid 15, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval 4°C-st Lääne-Eestis kuni 8°C-ni idaservas.

Neljapäeval (27. aprillil) madalrõhkkond eemaldub ja kõrgrõhuvöönd tugevneb. Öö on enamasti selge ja sajuta ning nõrgeneva läänekaare tuulega. Õhutemperatuur langeb sisemaal -1..-3°C-ni, meretuulega rannikul on kuni +3°C. Päev tuleb üksikute sajuhoogudega, suurem on saju võimalus Põhja-Eestis. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 5..10°C.

Reedel (28. aprillil) tugevneb Põhja-Euroopa kohal külmas õhumassis tekkinud kõrgrõhkkond ja laieneb lõunaservaga üle Eesti. Öö on taas selgem, sajuta ja vaikne. Õhutemperatuur on -3..+2°C. Päeva pöördub õhuvool lõunakaarde ning Karpaatide kohalt läheneva madalrõhkkonna äärmine pilveserv võib Eesti kohale laieneda, kuid tõenäoliselt suuremat sadu neist veel ei tule. Tuul pöördub itta ja kirdesse ning tugevneb tasapisi. Õhutemperatuur tõuseb 10°C ümbrusse, jahedam on vaid meretuulega rannikul.

Laupäeval (29. aprillil) on õhuvool lõunakaarde avatud ja Valgevene kohale jõudnud madalrõhkkond liigub edasi põhja poole. On veel ebaselge, kas madalrõhkkonna trajektoor kulgeb üle Eesti, kaldub Läänemere poole või suundub Venemaa lääneserva. Uute prognoosarvutuste järgi kaldub suund enam mere poole. Pärast keskööd lörtsi ja vihmana algav sadu laieneb hommikuks üle Eesti, seejuures tihedamat lörtsi saab Virumaa. Tugevneva kirdetuule puhangud ulatuvad 15, Hiiumaal ja põhjarannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C. Päeval sajab aeg-ajalt vihma, Põhja-Eestis veel ka lörtsi. Rannikul puhub tugev kirdetuul, sisemaal pöördub itta ja kagusse ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on ennelõunal 2..7, pärastlõunal võib Ida-Eestis tõusta 10°C ümbrusse või kraad-kaks kõrgemalegi.

Pühapäeval (30. aprillil) eemaldub madalrõhkkond Soome ja tõusva õhurõhu foonil on sajuhooge harva. Öösel puhub veel tugev lõunakaare tuul, päeval pöördub kõikjal edelasse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 3..5, päeval 5..9°C.

Esmaspäev (1. mai) tuleb kõrg- ja madalrõhkkonna piirimail põhiliselt sajuta ning rahulik. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval 9..13, meretuulega rannikul jääb 5°C ümbrusse.

Teisipäeval (2. mail) püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Ilm on sajuta ja rahulik. Lõunakaarest lisandub sooja ja õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval 11..15, meretuulega rannikul jääb ikka 5°C ümbrusse.

Allikas: Riigi Ilmateenistus