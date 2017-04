Eestisse saabus EL-i rändekava alusel 22 pagulast

BNS

Eestisse saabus Euroopa Liidu rändekava alusel viis pagulasperet, perekondades on kokku 22 inimest.

Sotsiaalministeeriumi rahvusvahelise kaitse poliitika juht Triin Raag ütles BNS-ile, et neljapäeval saabus Eestisse Euroopa Liidu rändekava alusel viis Kreekast ümberpaigutatud Süüriast pärit perekonda.

Eestisse saabus kaks viieliikmelist Süüria perekonda. Mõlemad perekonnad koosnevad kahest vanemast ning kolmest lapsest. Perekonnad suunati elama Viljandimaale ja Rakverre.

Ka saabus sel neljapäeval Eestisse kolm neljaliikmelist Süüriast pärit perekonda. Kõik neljaliikmelised pered koosnevad kahest vanemast ning kahest lapsest. Perekonnad suunati elama Rakverre ja Põlvasse.

Raag sõnas, et kõigil neljapäeval Eestisse jõudnud täiskasvanud sõjapõgenikel on peamiselt põhi- või kõrgharidus ning kõigil on varasem töökogemus erinevatelt aladelt.

Seega on on rändekava raames praeguseks Eestisse ümber paigutatud ja asustatud 142 inimest. Neist üks Iraagi perekond läks vabatahtlikult tagasi kodumaale, 31 inimest on Euroopas reisil ning kaks vahi all.

Eesti on Euroopa Liidu rändekava raames lubanud Kreekast ja Itaaliast ümber paigutada ning Türgist ümber asustada kokku 550 pagulast.