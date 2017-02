Nädala lõpus võidakse avada Noarootsi jäätee

BNS

Hannes Vaidla (vasakult) ja Raivo Kibuspuu Hiiumaa jääteeluurel jaanuaris 2011. Foto: Urmas Lauri

Külmade püsides võib maanteeamet nädala lõpus avada esimese mere jäätee Haapsalu ja Noarootsi vahel.

Hetkel käivad uuringud Haapsalu-Noarootsi jääteel, ütles teisipäeval BNS-ile maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla. "Kui tulemused on positiivsed, siis püüame jäätee avada nädala lõpus."

Praegu on Eesti ainus jäätee Peipsi järvel, ühendades Laaksaare sadamat ja Piirissaart. Tee on avatud kella 8-16.30. Kaheksea kilomeetri pikkusele jääteele lubatakse sõidukeid tegeliku massiga kuni 0,5 tonni ehk mootorkelke ning ATV-sid.

Jäätee rajaja ning hooldaja on AS Eesti Teed, mille kontakttelefon on 50 40 634.