Kadri Simson: tasuta ühistransport on tõusnud erakondade üleseks teemaks (3)

Kadri Simson: tasuta ühistransport on tõusnud erakondade üleseks teemaks

Toimetanud Urmas Lauri

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Foto: Arvo Tarmula

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson tervitab maavanemate initsiatiivi tasuta maakonnasisese tasuta ühistranspordi kiiremas korras rakendamiseks. Ministri hinnangul on positiivne, et tasuta ühistransport on muutunud erakondasid ühendavaks teemaks.

Seda näitab Simsoni sõnul asjaolu, et maavanemad, kes kuuluvad Reformierakonda, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda ning IRL-i on nõus tasuta ühistranspordi ettepanekuga lausa kiiremas korras edasi minema. 2017. aasta riigieelarves tasuta ühistranspordi jaoks aga veel vahendeid planeeritud ei ole. „Tasuta maakonnasisene ühistransport on valitsuse prioriteetide hulgas ning tuleva aasta eelarves on selle jaoks vajalik raha kindlasti olemas. Selle nimel, et tasuta ühistransport 2018. aastal rakenduks, teevad hetkel tööd nii ministeerium, kohalikud ühistranspordikeskused kui ka maanteeamet. Maavanemate avaldus annab nende tegevusele ainult indu juurde,“ rääkis majandus- ja taristuminister.

Simsoni sõnul tuleb tasuta ühistransport maakondades võimalikult tõhusalt rakendada ning sellega ei tohi tarbetult kiirustada. Eesmärk ei ole mitte ainult liinide tasust priiks muutmine, vaid ka põhjalikum analüüsimine ning vajadusel tihendamine. Juba täna maksab riik 2/3 bussiveole kuluvast summast ning edaspidi kavatsetakse katta ka viimane kolmandik, milleks on piletitulu osa. Piletitulu suurusjärk on tänavusel aastal hinnanguliselt 10,3 miljonit eurot, tasuta ühistranspordi rakendumiseks on aga ette nähtud täiendavad 21 miljonit eurot.

„Sellest summast piisab piletitulu katmiseks ning ka arendamiseks. Väide, et tänaste maakonnasiseste liinide tasust vabaks muutmine läheb planeeritust kulukamaks, ei vasta tõele. Kahjuks ei ole maavanemate välja pakutud ajakriteeriumid realistlikud, kuid muretsemiseks pole põhjust. Me lähme antud teemaga kindlasti edasi,“ lõpetas Simson.

