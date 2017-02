Uus Haapsalu linnasaun tuleb kunagisse telefonikeskjaama (9)

Kaire Reiljan

Uus Haapsalu linnasauna pidaja on Rannavesi Ehitus ja kevadest hakkab saun tegutsema Kastani tänaval endises Haapsalu telefonikeskjaama majas.

„Praeguse kursiga teeme mais lahti, ei julge väga lubada, et varem jõuaksime,” ütles Rannavesi Ehituse juht Taavi Käsk.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikmani sõnul tegutseb uue sauna avamiseni linnasaun endises kohas. „Saunapausi ei tule,” lubas ta.

Kastani tänaval Rannavesi Ehitusele kuuluvas kunagises telefonikeskjaamas ehitatakse täiesti uus saun. „Võtsime tühja ruumi, millesse sauna ehitasime,” selgitas Käsk. Ta lisas, et nii nagu praeguses nii saab ka uues saunas vihelda, sest see oli hanketingimustes sees.

Ka uues kohas on saun avatud vähemalt kahel päeval nädalas: üks on naiste, teine meeste päev. Saunapilet hakkab maksma 4 eurot. Käsu sõnul ei tohiks ka sauna asukoha muutumine enamikule saunalistele probleem olla. „Olen aru saanud, et suur osa saunaskäijaid on just Kastani ja Tamme piirkonnast,” rääkis ta.

Peeter Vikmani sõnul oli Rannavesi Ehitus ainus hankel osalenu. „Ka summa, mida nad piletitulule lisaks küsisid, on mõistlik,” ütles Vikman. Rannavesi Ehituse pakkumus oli viie aasta peale 26 880 eurot.

Lepingu järgi peab Rannavesi Ehitus Haapsalu linnasauna 2021. aastani.

Praegu teguteb linnasaun vanas teenindusmajas ja seda peab Haapsalu linnale kuuluv Haapsalu Linnahooldus OÜ.

Fotod: Urmas Lauri