Homme sajab lörtsi ja lund

BNS

Urmas Lauri foto

Homme Norra merelt Soome kohale jõudva madalrõhkkonna lõunaserv laieneb Eesti kohale ning toob peale tugeva tuule ka lume- ja lörtsisaju.

Ilmateenistuse teatel on öösel oodata pilves selgimistega ilma. Mitmel pool sajab lörtsi, vihma ja kohati ka lund. Paiguti esineb udu ja on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 7-12, rannikul ja saartel puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Homme päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma ning kohati ka lund. Puhub edela- ja läänetuul 7-12, rannikul ja saartel puhanguti 15-17 m/s. Õhtul pöördub tuul rannikul loodesse. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.