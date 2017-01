Ligi väitel toetas juhatus tegelikult Nebokati ametisse jätmist

BNS



Jürgen Ligi. Foto: Urmas Lauri

Reformierakonna juhatuse liige Jürgen Ligi väitel toetas erakonna juhatus tegelikult peasekretäri Reimo Nebokati ametisse jätmist, kirjutab Eesti Päevaleht.

Ligi ütles ajalehele antud usutluses,, et peasekretäri vabastamine on juhatuse, mitte esimehe pädevuses. “Tegelikult jäi esimees juhatuses sellega vähemusse,” sõnas Ligi.

“Hääled loeti kokku kunstlikult. Tegelikult oli kohapeal seis 7:5 [peasekretär Reimo Nebokati] ametisse jäämise poolt ja juhatuse enamus ei pea heaks vabastada pädev peasekretär vastu valimisi ja niimoodi konfliktselt,” ütles Ligi.

“Peasekretäri vabastamine oli õppetund sellest, kuidas ei tohi otsuseid langetada, ja mulle näib, et sellest õpiti. Aga muidugi ei jäta eriti head muljet, kui pärast valimisi ei usuta ise oma võitu ja klaaritakse meedias arveid justkui mingi teise leeriga, keda pole olemas,” sõnas Ligi.

Samas kinnitas Ligi, et erakond ei ole lõhki. “Me pole tülis, me oleme koosolekutel tavalisest tulisemad. Saime nüüd hakata ka kohalikeks valimisteks valmistumist arutama ja fraktsiooni koosolekud on väga asjalikud,” sõnas ta.

Ajalehe andmetel kaotas Nebokat ameti häältega 6:7, kusjuures seitsmenda hääle saatis Siim Kallas SMS-iga, kui temalt seda küsiti. Selsamal kolm tundi kestnud koosolekul tehti otsus ka piirkondade arendusdivisjoni juhi Kalev Lillo lahkumise kohta.

Esmaspäeval toimunud Reformierakonna riigikogu fraktsiooni koosolekul ei valitud fraktsiooni aseesimeheks Valdo Randperet, kelle kandidatuuri oli esitanud Pevkur. Enne seda oli Pevkur teinud ettepaneku Kristen Michalile ja temalt eitava vastuse saades Kalle Pallingule, Remo Holsmerile ja Toomas Kivimäele, kes kõik kohast ära ütlesid.