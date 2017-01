Haldusreform lööb Eesti linnade pingerea sassi



Kaart: rahandusministeerium

Haldusreform tõrjub Tallinna suurima linna positsioonilt, pealinna ei leia sügisel enam isegi esikolmikust.

Praegu on Eesti suurim linn Tallinn, mis laiub 158 ruutkilomeetril, teisel kohal on Narva 85 ja kolmandal Paldiski 60 ruutkilomeetriga.

Haldusreform lööb selle pingerea lootusetult sassi ning Tallinnal pole enam esikolmikusse asja.

Ühe hetke sai poodiumi kõrgemal astmel troonida Haapsalu linn. Kui valitsus kinnitas Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise Haapsalu linnaks (pindalaga 264 km2), polnud ei uus Paide linn (Paide vald, Paide linn ja Roosna-Alliku vald kokku pindalaga 442 km2) ega uus Pärnu linn (Pärnu linn, Audru vald ja Paikuse vald kokku pindalga 588 km2) veel kinnitamiseks valitsuse lauale jõudnud.

Praeguseks on Haapsalu linna pindala poolest seega Pärnu ja Paide linna järel kolmandale kohale trügitud.

Meelekindlust ei jagunud kahjuks Põltsamaa linnal. Ühinedes Põltsamaa, Pajusi, Puurmani vallaga soostus Põltsamaa linn võtma ühinenud omavalitsuse nimeks Põltsamaa valla. Kui oleks aga kuulutatud, et ühinenud omavalitsuse nimeks saab linn, oleks hoobilt esikoht 948 ruutkilomeetriga käes olnud.

Pärnut poleks teiselt positsioonilt esikohale kergitanud isegi võimalik liitumine Tõstamaa vallaga (261 km2).

Linnarohkeimaks vallaks saab haldusreformi käigus aga Mulgi vald. Selleks ühinevad Karksi, Abja ja Halliste vald ning Mõisaküla linn. Mõisaküla jääb Mulgi valla linnaosaks (osavalla staatus), aga Abja valla koosseisus on juba praegu vallasisene linn Abja-Paluoja ning Karksi vallas on Karksi-Nuia linn. Seega on tulevases Mulgi vallas koguni kolm linna. Millisesse neist tuleb vallakeskus, seda saab otsustada sügisel valitav Mugi valla volikogu, liitumislepingusse vallamaja asukohta kirja pandud ei ole.