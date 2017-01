Politsei sai liiklusjärelvalveks kaks uut sõidukit

Kaire Reiljan

Haapsalu politseijaoskond sai aasta alguses kaks uut sõiduautot, mis on varustatud liiklusjärelvalve tegemiseks vajalik eseadmetega. Üks sõidukitest on politsei-, teine eravärvides.

„Nii kiireid ja võimsaid autosid pole meil varem olnduki,” ütles Haapsalu politseijaoskonna patrulltalituse juht Meelis Laurmann. Tema sõnul sõidukitel varustus, mis politsei tööd lihtsustab – statistionaarsed radarid ja antuke uuem tehnika, mille kaudu saab vajaike andmebaasidega kiiremini ühendust. „Inimesed autos viibimise aeg kindlasti lüheneb,” lubas Laurmann.

Seni pole Haapsalu jaoskonnal eravärvides liiklusjärelvalve sõidukit olnud, vajadusel on kasutatud naaberjaoskondadest lanatud autosid. Laurmanni sõnul on ka eravörvides sõidukil vilkurid, kuid sisse lülitamata ei paista need välja.

Laurmann ütles, et eravärvides auto eelis on, et see võimaldab märkamatumalt liiklusel silma peal hoida. „Politseivärvides auto on kindlasti kaugemalt nähtav ja äratuntav,” lisas ta.