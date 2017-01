Politsei: Haapsalus löödi naist, Ridalas varastati vanavara

5. jaanuaril kella 17 paiku oli lööming Haapsalus Tulbi tänava asutuse ruumides, kus löödi 64-aastast naist. Teo arvatav toimepanija on politseile teada.

6. jaanuaril kella 14 ajal avastati, et Ridala vallas Allika külas on majast varastatud vanavara. Kahju on 270 eurot.