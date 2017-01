Kinnisvara: aastaga on kõige enam kallinenud Haapsalu korterid

Toimetanud Urmas Lauri

Mullu detsembris tõusid korterite hinnad ajaloo rekordtasemele. Kunagise kinnisvarabuumi laest põrutasid läbi nii Tallinn kui ka 17 suurema linna korterihinna indeks. Haapsalu korterid kallinesid aastaga ligemale 40 protsendi võrra.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et tegemist on äärmiselt erakordse sündmusega, mis rõõmustab varaomanikke, kuid teeb meele mõruks ostjatel.

„Nagu iga järsema hüppe puhul, on ka seekordne hinnatõus selgitatav statistilise kurioosumiga, kuid lõppude lõpuks on terve elu üks asjaolude kokku langevus ja fakt on see, et enam ei ole Tallinna korterite ajalooliseks rekordhinnaks 1689 €/m² aastast 2007, vaid 1703 €/m² aastast 2016,“ selgitas ta.

17 Eesti suurema linna korteriomanditehinguid koondav Pindi Indeks tegi detsembris võimsa, 14,2%lise hüppe 1424 euroni ruutmeetri kohta. Varasem rekord pärineb samuti aastast 2007, mil tipuks oli 1397 eurot ruutmeetri kohta.

Suure panuse andis indeksi kasvule Tallinna linna suurenenud tehinguaktiivsus, kuna aasta lõpus vormistati hulganisti asjaõigustehinguid keskmisest kallimate uusarenduste korteritega.

Pindi Kinnisvara tõi välja suuremate linnade hinnamuutused aastaga (detsember 2015 võrreldes detsembriga 2016).

Allikas: Pindi Kinnisvara, Maa-amet

Süvenev trend- kallid korterid sunnivad suvilat renoveerima

Üha rohkem soetatakse endale Tallinna ja Tartu lähedusse suvila eesmärgiga see aastaringseks elamuks renoveerida. Põhjuseks on üha kallinevad korterihinnad, millele ei hakka suurematel peredel enam hammas peale.

„Kellel aga suvila juba olemas, on soodne aeg linnakorter maha müüa, sest praeguse hinnataseme pealt müües on võimalik saada suvemaja märksa korralikumalt renoveeritud, kui veel mõni aasta tagasi,“ sõnas Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.

„Tegelikult oleme ühte sellist valglinnastumise lainet juba näinud – see oli kümmekond aastat tagasi, kui eramud muutusid kallinevate korterite kõrval tõsiseltvõetavaks alternatiiviks,“ meenutas Sooman. „Erinevus seisneb eelkõige selles, et nüüd on hakatud satelliitasulatesse aktiivselt ka uusi kortereid ehitama,“ lisas ta.

Sõnum ühistutele – ärge tapke kaaskodanikke!

Pindi Kinnisvarahalduse kvaliteedijuht Heliis Anto ütles, et külmade ja lumesajuga ning sellele järgnenud sulaperioodiga on majadele tekkinud taas esimesed jääpurikad, mis on ohuks inimeste eludele.

„Hoidke katused puhtad, kõik inimesed tahavad jõuda oma pere juurde sooja koju, mitte lõpetada haiglavoodis ainuüksi seetõttu, et ihne ühistu on otsustanud paarsada eurot säästa,“ sõnas Anto.

„Lume- ja purikatõrje on meie kliimas viilkatuste puhul mitte võimalus, vaid kohustus. Karmide tagajärgedega õnnetuste korral võetakse ühistu juhatuse liikmed ka kriminaalkorras vastutusele,“ hoiatas Anto.