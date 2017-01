Karuse aastalõpukontsert tõi kirikusse enneolematul palju rahvast

Kaie Ilves

Aastalõpukontsert Karuse kirikus. Erakogu

Karuse kirikus aastalõpukontserdil käis paarsada inimest. Nii palju rahvast pole kirikus kunagi varem olnud.

„Kirik mahutab ikka üle kahesaja, aga ikka väga täis oli,” ütles Karuse koguduse diakon Meelis Malk.

Malk ütles, et ka suvine pööripäevakontsert oli rahvarohke, aga siis tuli kuulama 120-130 inimest.

Aastalõpukontserdil käis rahvast Kullamaalt Varblani.

„Ühendame aastalõpukontserdiga kogu ajaloolise Läänemaa,” ütles Malk.

Traditsioonilise aastalõpukontserdi andsid Karuse kirikus 31. detsmbril Lõuna-Läänemaaga seotud noored, kes tulevad igal aastal Esivere ja Kukeranna kanti aastavahetust veetma. Et sõpruskonnas on muusikuid, on juba aastaid antud kirikus aastalõpukontsert. Tänavune oli viies, kestis poolteist tundi ja pakkus läbilõiget eelmiste aastate repertuaarist.

„Algas Cyrillus Kreegiga ja lõppes kerge tantsulooga,” ütles Malk.