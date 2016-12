Läänemaal on kõige korralikumad autojuhid (1)

Lemmi Kann

Politseilt hoiatava pühadekaardi saanud liiklushuligaanide arvu poolest on Läänemaa koos Hiiumaaga auhinnalisel viimasel kohal – Läänemaale tuli kõigest neli kaarti.

Politsei saadab traditsioonilise pühadekaardi neile sõidukijuhtidele, kes on aasta jooksul liiklusnõuete vastu eksinud viis või enam korda. Tänavu on adressaate üle Eesti kokku 800. Läänemaale läkitati neist vaid neli. Sama palju läks Hiiumaale ja mõni rohkem Saaremaale. Politseist öeldi Lääne Elule, et Läänemaa võib heameelt ja uhkust tunda. Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juht Meelis Laurmann (pildil) nõustus – selleks on põhjust.

„Mäletan, et kui me selle aktsiooni algusaastatel ise neid pühadekaarte laiali kandsime, oli saajaid ikka rohkem,” nentis ta. Ühel kaardisaajal kogunes aasta peale seitse rikkumist, ühel kuus ja kahel viis rikkumist. Niisiis jäid Läänemaa esiliiklushuligaanid politseile vahele kokku 23 korral. Rikkumiste detaile PPA ei avaldanud, küll aga on teada, millistesse kategooriatesse rikkumised kuulusid. Kõige rohkem eksiti liiklusseaduse paragrahvi vastu, mis käsitleb vajalike dokumentide puudumist. Järgnesid sõiduki või autorongi puhul lubatud massipiirangute ja mõõtmete ületamine, töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete rikkumised ja sõidumeeriku kasutamise rikkumised. Lubatud sõidukiiruse ületamisega jäi politsei valvsa silma ette üks juht ühel korral, samuti ühel korral tabati üks neljast juhist roolist ilma juhtimisõiguseta, üks tehnonõuetele mittevastanud sõiduk ja üks rikkumine sõiduki või selle haagise registreerimisel. See nimekiri viitab Laurmanni sõnul, et tegemist võis olla pigem metsaveokitega. Roolijoodikuid Läänemaa neljases saririkkujate seltskonnas polnudki. „See on muidugi tore, aga joobes juhte on aasta jooksul Läänemaal tabatud küll – neil ei tulnud lihtsalt pühadekaardi saamiseks vajalikku viit rikkumist kokku,” märkis Laurmann.

Lõpetuseks tuletas Laurmann autojuhtidele meelde mõned päevakajalised põhitõed, mille eiramisega on kohalikud juhid politseile silma jäänud: autoaknad tuleb enne sõitma hakkamist puhtaks teha ja ringteelt lahkumisel peab alati suunda näitama.