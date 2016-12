Allar Jõks: kobarseadus on Kersti Kaljulaidi esimene tõehetk (1)

Toimetas Lemmi Kann

Allar Jõks. Foto: Arvo Tarmula

Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaadi ja endise õiguskantsleri ning presidendikandidaadi Allar Jõksi hinnangul on president Kersti Kaljulaid silmitsi oma ametiaja esimese tõehetkega – kas saata parlamendile tagasi kobarseadus, mida parlamentaarne vähemus ja ettevõtluskojad rajult arvustavad.

"Või kuulutada seadus välja, kuigi ka valitsusliit on tunnistanud ministri suu läbi, et „See ei ole üldse hea praktika, nõus. Normaalsetes oludes need asjad nii käima ei peaks.“," arutleb Jõks sotsiaalmeedias.

Jõksi sõnul on kaalul küsimus, kas on olemas „hea kobarseadus“ või õigustatud põhiseaduse rikkumine ehk kas valijatele antud lubadus on piisav põhiseaduse eiramiseks. Kas tulevikus sobib põhiseaduse ignoreerimiseks väide, et „nemad tegid ka varem nii“?

"Ametikohustustest tulenevalt peab pahelise õigusloome suhtes sallimatuse õhkkonda kujundama president. Tal on selleks vajalik volitused, nõunikud ja autoriteet. Riigipea rolli seaduste väljakuulutamisel tehtavas põhiseaduslikkuse järelevalves ei tohi alahinnata," rõhutab Jõks.

Ta meenutab, et alates 1992. aastast on presidendid jätnud vastuolu tõttu põhiseadusega välja kuulutamata 58 seadust.

"Loodan, et uus president seab üheks prioriteediks põhiseaduse kaitse. THI kasutas oma sõnajõudu ja taunis korduvalt erinevaid kobarseadusi. Kuid ei jätnud ühtegi seadust sel põhjusel välja kuulutamata. Võib-olla on see ka üheks põhjuseks, miks valitsused ja retoorika muutuvad aga teod mitte?" kirjutab Jõks.

"Vabariigi president põhiseaduse valvurina on justkui jalgpallikohtunik, kes peab reeglite rikkujad välja vilistama. Kui vile vaikib, vastutab ka tema selle eest, et meil riigi 100.sünnipäeva eel nii vähe põhiseadusempaatiat on."

Riigikogu Reformierakonna fraktsioon pöördus täna president Kersti Kaljulaidi poole palvega jätta välja kuulutamata riigikogus kiirkorras seadusena vastu võetud maksutõusude kobareelnõu. Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal ütles, et riigikogu opositsioon ootab Vabariigi Presidendilt kiirustades vastu võetud maksutõusude kobarseadusele kriitilist hinnangut.

Rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer viitab kirjas, et presidendil on viiel põhjusel alust jätta seadus välja kuulutamata:

• vastuolu maksukorralduse seaduses oleva kuue kuu reegli ja õiguspärase ootusega,

• õiguskantsleri tauniv arvamus nn kobarseadustele,

• huvigruppide kaasamata jätmine,

• maksumuudatuste arutamise ajagraafik riigikogus,

• vastuolu riigikogu kodukorraga ja seaduseelnõude menetlemise hea praktikaga.