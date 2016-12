Taasiseseisvunud Eestis on teenistuskohustuste täitmisel hukkunud 23 politseiametnikku

Toimetanud Kristjan Kosk

Hukkunud politseiametnikud. Fotokollaaž: politsei- ja piirivalveamet

„Täna langetame pea mälestamaks 23 kolleegi, kes andsid teenistuskohustuste täitmisel oma elu,” ütles politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. „Mõeldes hukkunud politseiametnikele on meie moraalne kohustus pingutada iga päev selle nimel, et aidata ja kaitsta Eesti inimesi. Kolleegide mälestust hoiame au sees, kui teenime oma rahvast alati pühendunult, väärikalt ja südamega.”

„1994. aastal kogesin teenistusülesandeid täites vahetult Mäo risti traagilisi sündmusi ning osalesin meie kolleege mõrvanud kurjategijate kinnipidamisel, mistõttu on see mulle ka isiklikult emotsionaalse tähendusega. Meenutades kõiki teenistuses hukkunud tublisid mehi ja naisi, tuleb meil alati meeles pidada, et julgeoleku tagamine ja turvatunde hoidmine ei ole ainult politseinike töö. Sellele aluseks on tugevad kogukonnad, teotahtelised ning julged inimesed, kes hoolivad kõigist teistest kaaskodanikest,” lisas siseminister Andres Anvelt.

Täna õhtul asetavad PPA peadirektor Elmar Vaher ja kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu Mäo mälestusmärgi jalamile hukkunute auks pärja.

Tseremooniale järgneb kell 18 algav mälestuskontsert Paide Püha Risti kirikus, kus esinevad politsei- ja piirivalveorkester Hando Põldmäe juhatusel ning solist Mehis Tiits. Samuti astuvad üles politsei- ja piirivalveameti segakoor Akord, maksu- ja tolliameti laulukoor Peale Viit ning Kirderanniku koor.

Hingepalve peab peakaplan Valdo Lust.

Järvamaal Mäos asuv mälestusmärk püstitati traagiliselt hukkunud Järva liikluspolitseinike Marek Lemmingu ja Argo Kivi mälestuseks, kes 15. detsembril 1994. aastal peatasid Mäos dokumentide ja koorma kontrolliks veoauto KAMAZ. Veoauto koormaks oli eelmisel päeval Tallinnast röövitud alkohol. Koorma ülevaatuse ajal väljus veoautost Andrei Iljuhhin, kes avas politseinike pihta tule. Marek Lemming hukkus sündmuskohal ning Argo Kivi suri teel haiglasse.

Tänavu uppusid Voosi kurgis kaks Haapsalu politseiametnikku Renee Kark ja Tarmo Kammer.