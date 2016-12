Etluskonkurss „Koidulauliku valgel” tõi Läänemaale kaks eripreemiat

Tiina Brock

Reena Roos ja Kristiina Köster. Foto: Liisa Pett

12. detsembril toimus Pärnus taas üleriigiline etluskonkurss „Koidulauliku valgel”. Läänemaad esindas seal kaks õpilast, kes mõlemad said ka eripreemia – Koidula kooli auhinna. See läks Läänemaa ühisgümnaasiumi 11. klassi õppurile Kristiina Kösterile (õpetaja Monika Undo) ja Läänemaa Oru kooli 9. klassi õpilasele Reena Roosile õpetaja (Anita Arst).

Kristiina Köster: „Minu jaoks oli see esimene kord esindada kooli kui ka maakonda üleriigilisel konkursil. Selliseid võimalusi tuleb harva ette ning seetõttu on need erilised ning meeldejäävad hetked. Mind paelus konkursi toimumise koht – Lydia Koidula isiklik maja. Seal valitses mõnus õhkkond ning tundsin end väga hubaselt.”

Kokku osales konkursil 26 õpilast. Igast maakonnast saab osaleda vaid 2 õpilast: üks osaleja 5.-9. klassi ja teine 10.-12. klassi õpilane. Esitada tuleb sellel konkursil 2 teksti (luule või proosa), millest üks on kindlasti Koidula loomingust ja teine autor on tavaliselt ette antud. Esimest aastat said aga noored etlejad peale Koidula loomepärandi esitada oma valitud Eesti autori loomingut.

Žüriisse kuulusid Koidula majamuuseumi juhataja Elmar Trink, Pärnu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna üldhariduse spetsialist Virve Laube, Koidula kooli direktor Indrek Kaldo, näitleja, lavastaja ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud Katrin Nielen ja 2014. aastal sama konkursi peaauhinna võitnud Emilie Kirsi.

Üleriigilises voorus antakse välja üks peaauhind, valitakse mõlema vanusegrupi kolm paremat esinejat ja jagatakse eriauhindu.

Tänavuse „Koidulauliku valgel” peaauhinna pälvis Kuressaare gümnaasiumi 11. klassi õpilane Laura-Maria Jõgi (juhendas õpetaja Merle Rekaya).

Võistluse korraldasid Koidula gümnaasium, Koidula muuseum ja Pärnu linna haridus- ja kultuuriosakond. Etluskonkurss on Koidula nooruslinnas toimunud 1997. aastast.

Läänemaal toimunud eelvooru ja meie õpilaste osalemist Pärnu konkursil toetas Läänemaa Omavalitsuste Liit.

Tiina Brock