Roman Haavamäe abikaasa hauamonument sai nimetahvli

Toimetanud Kristjan Kosk

Haapsalu linnavalitsuse pressiesindaja Tõnu Parbus teatas, et täna paigaldas skulptor ja kiviraidur Paul Uibopuu Haapsalu vanale kalmistule skulptor Roman Haavamägi abikaasa Elfriede Kingo-Espenberg hauamonumendile nimetahvli.

Kunstnik Elfriede Kingo-Espenberg, kes on tuntud Ella Kingo nime all, oli skulptor Roman Haavamägi esimene abikaasa. Romanil ja Ellal oli kaks last – 1921. aastal sündinud tütar Ivi ja 1929. aastal sündinud poeg Roman. 21. juunil 1932. aastal sündis poeg, kellele pandi nimeks Helgo.

Kahjuks oli Ella juba lapsekandmise ajal raskelt haige. Naist kurnav ja last kahjustanud haigus oli kopsutiisikus. Helgo elas ainult kaks päeva. Ella suri mõni nädal peale lapse surma.

Hauamonumendi autor on Roman Haavamägi. Monumendi nimeplaadist on säilinud tagumine külg, mille järgi Paul Uibopuu lõikas uue plaadi ja raius sisse nimed ja kuupäevad.

Fotod: Tõnu Parbus