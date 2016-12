Fotod: Krimmi holmil lammutatakse ohtlikud hooned (1)

Kristjan Kosk

Täna alustati Krimmil holmil endise kalakombinaadi territooriumil ohtlike hoonete lammutamisega.

Haapsalu linnavalitsuse ehitusjärelvalve spetsialist Tõnu Tammesalu selgitas, et linnavalitsusus vormistas krundiomanikule Kroonikeskus OÜle ohtlike ehitiste lammutamise käsu juba suvel. Tähtajaks sai 30. november.

Tammesalu sõnul hakkas Kroonikeskuse poolt asi venima, sest omanikud leidsid, et lammutamine on liiga kallis. „Meile pole see argument, ohtlikud ehitised tuleb lammutada,” jäi Tammesalu endale kindlaks.

„Käisin enne just vaatamas, ekskavaator mürises ning alale oli nõuetekohaselt ligipääs takistatud,” lisas Tammesalu. „Ilmselt pigistame silma kinni, et lammutamine päeva võrra üle tähtaja läks.”

Kroonikeskus OÜ ostis tänuva mais enampakkumisele pandud Haapsalu teenindusmaja.

Fotod: Arvo Tarmula