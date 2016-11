Haapsalu Uksetehas ütleb odavatele pakkumistele ära

Refereerinud Kristjan Kosk

Haapsalu Uksetahase juht Ago Soomre. Foto: Arvo Tarmula

Postimees kirjutab, et viimase 25 aasta jooksul stabiilselt kasvanud Haapsalu Uksetehas, üks Läänemaa suuremaid tööandjaid, on oma tegevuses lähtunud sellest, et nad ei tooda odavaid uksi ja aknaid, ning töölistele makstakse keskmisest kõrgemat tasu.

„Osa inimesi ütleb, et nad murravad igale poole uksi lahti, teised ütlevad, et nad lihtsalt nopivad õigeid kontakte üles ja tunnevad õiged asjad ära,” rääkis Haapsalu Uksetehast 1991. aastast juhtinud Ago Soomre sellest, mis on aidanud neil leida koostööpartnerid.

„Kogu aeg tuleb mingeid kontakte. Iga päev tuleb keegi, kes ütleb, et hakkame äri tegema – ja kui tunned ära, et need sobivad, siis nendega lähed edasi,” kirjeldas Soomre.

Õige asja äratundmine peab paika näiteks uksetehase värskeima ekspordituru Taani puhul, kuhu pääsemisel oli oma osa ka heal õnnel. Hüppeliselt kasvasid müügiarvud Taanis just mullu, kui müügitulu suurus küündis 56 256 euroni.

