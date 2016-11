Aaro Õismets astus Albert Kanepi memoriaalil kaks korda poodiumile (1)

Kristjan Kosk

Iga Aaro Õismetsa löök on mõõdetud täpsusega. Foto: Arvo Tarmula

Vatlast pärit lauatennisemängija Aaro Õismets võitis möödunud nädalavahetusel 10. Albert Kanepi mälestusvõistlusel juunioride meesüksikmängus teise ja juunioride koondisega kolmanda koha.

Ainus vastane, keda üksikmängus Õismetsal üle mängida ei õnnestunud, oli rootslane Karl Johansson, kellele kaotas Õismets finaalis 1:3.

Teine Vatla noormees Toomas Vestli, kes hellitas samuti mõtteid kõrgest kohast, läks kohe avaringis kokku treeningukaaslase ja hea sõbra Õismetsaga ning kaotas. Vestli pidi juba alagrupiturniiril mängima hilisema võitja Johanssoniga. Kuna Vestlil teda alagrupis võita ei õnnestunud, sai ta põhiturniiriks kehvema asetuse.

Õismets osales ka meeste üksikmängus, kus ta sai 10. koha. Vestli oli 25. Meesüksikmängus osales üldse 51 sportlast.

Eesmärk täideti

Eesti juunioride koondis koosseisus Õismets, Vestli ja Rainer Valo (Viljandi lauatenniseklubi) lõpetas meeskonnavõistluse kolmandana. Alagrupis võideti Läti teist meeskonda ja leedukaid. Kaotus rootslastele nurjas aga võimaluse pääseda kullamatšile. Pronksikohtumises alistati 3:1 Läti esimene meeskond.

Toomas Vestli ütles, et juunioride koondise miinimumeesmärk oligi mängida vähemalt poolfinaalis. Tegelikult ei olnud ka finaalikoht kaugel, sest alagrupis kaotati rootslastele napilt 2:3.

Memoriaali peakorraldaja ja lauatennisetreener Heikki Sool rääkis, et rootslased on väga tugevad. „Need rootslased on kõrgetasemelisest Köpingi lauatenniseakadeemiast,” teadis Sool.

Naisüksikmängus jäi võit nii nagu meestelgi Eestisse. Finaalis kohtusid Airi Avamere (Maardu LTK) ja Kätlin Latt (LTK Kalev), kus tuli võitjaks Avamere. Kolmas on rootslanna Elin Snygg.

Välismaalaste eest suutis võidu napsata ka Stanislav Strogov (Narva LTK) ja Mart Luuk, kes esindasid Eesti võistkonda kadettide arvestuses. Kõik kohtumised lõppesid Strogovi ja Luugi 3:0 võiduga. Võidu jätsid koju ka sama vanuseklassi tüdrukud Anastassia Melnikova (Narva LTK) ja Vitalia Reinol (Narva LTK), kes alistasid samuti kõik vastased.

Võitmatu Mart Luuk

Pühapäeval jätkus memoriaal laste võistlusega. Kuni 15aastaste poiste hulgas võidutses päev varem meesüksikmängus teisena lõpetanud Mart Luuk, kes alistas finaalis Strogovi. Just Strogoviga koos alistati päev varem kõikide välismaa meeskondade samavanused mängijad.

Oskar Pukk, keda pidas Luuk oma suurimaks konkurendiks, langes poolfinaalis välja, kui kaotas 2:3 Strogovile. Kuni 15aastaste hulgas olid võistlustules ka 14aastased Vatla poisid Kaaro Saatmäe ja Allex Rummel. Poisid läksid omavahel kokku kohe avamatšis. Võitis Rummel tulemusega 3:1. Teises ringis kaotas Rummel aga kindlalt 0:3 hilisemale võitjale Luugile.

Vatla poisid kohtusid omavahel uuesti miinusringis, kus Saatmäe võttis Rummelilt 3:1 revanši. Poiste lõppkohtadeks jäid vastavalt 17. ja 18. Sama vanuseklassi tüdrukute hulgas lõpetas Vatla neiu Trinity Õismets 14. kohaga. Võitis Karina Grigorjan (Maardu LTK).

10. Albert Kanepi lauatennisememoriaalil osalesid peale eestlaste, lätlaste ja taanlaste ka Leedu, Soome ja Rootsi sportlased, ühtekokku üle 300 lauatennisisti.