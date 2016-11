Seakatk jõudis Linnamäe farmi külje alla

Kaire Reiljan

Kevadest on Linnamäe sigalal töös ka desoväravad, mis desinfitseerivad masinat ka ülevalt. Foto: Arvo Tarmula

Aafrika sigade katk on kuu ajaga levinud Läänemaa piirialadelt sisemaale, nädalavahetusel lasid katku nakatunud metssea Linnamäe jahiseltsi jahimehed.

Läänemaa veterinaarkeskuse juhataja Urmas Johansoni sõnul sai eile hommikul kinnitust, et Saunja lahe lähedalt lastud metssiga oli nakatunud Aafrika sigade katku. See tähendab, et Aafrika sigade katk on jõudnud mõne kilomeetri kaugusele Läänemaa suurimast, 8000 seaga Linnamäe sigalast.

Kevadel Linnamäe seafarmi omandanud Saareväljade perefirma ABC Projektijuhtimine OÜ juht Siim Saareväli kinnitas, et Linnamäe farm jätkab tööd. „Loomulikult on kõik ohutusabinõud tarvitusele võetud,” kinnitas ta. Kevadest on sigalal töös ka desoväravad, mis desinfitseerivad masinat ka ülevalt. Alt teeb seda desomatt.

Et katkuleid jääb Linnamäe sigalast vähem kui 8 kilomeetri kaugusele, rakenduvad Johansoni sõnul sellele täiendavad kitsendused loomade liikumisele ning tapmisele, samuti kohustus järgida täiendavaid bioohutusmeetmeid. Läänemaa kolmest seafarmist kehtivad täiendavad kitsendused juba Kullamaa sigala puhul.

Johanson ütles, et viimased kontrollid seafarmides näitavad, et ohutusnõuetele pööratakse suurt tähelepanu ja Läänemaa sigalates on asjad korras.

Lisaks Saunja seale avastati Läänemaal eelmisel nädalal veel neli Aafrika sigade katku nakatunud metssiga — kaks neist kütiti Matsalust, kaks Saleverest.

Kokku on Läänemaal kuu aja jooksul leitud 16 Aafrika sigade katku nakatunud siga: üheksa Kullamaa, neli Hanila, kaks Lihula ja üks Lääne-Nigula vallas.

Metssigade küttimine käib Läänemaal hoogsalt.

Märtsiga alanud ja veebruari lõpuga lõppevaks jahanidusaastaks on Läänemaa jahimeestele pandud metssigade küttimise miinimumkohustuseks 2745 siga. Oktoobri alguseks oli kütitud 1177 metssiga, millele viimase paari nädalaga on lisa tulnud.

Seakatk Läänemaal

12. oktoobril diagnoositi sigade Aafrika katk Läänemaal Hanila vallas ühel kütitud metsseal ja kohe ka

neljal kütitud metsseal Kullamaa vallas.

14. novembri seisuga on Aafrika sigade katk diagnoositud Läänemaal 16 metsseal: 4 hukkunud ja 12 kütitud seal.

Seakatkuleidu Läänemaal:

Kullamaa vallas 9

Hanila vallas 4

Lihula vallas 2

Lääne-Nigula vallas 1

