Hooandja abil loodetakse välja anda Robert Burnsi laulude eestikeelne plaat

Urmas Lauri

Robert Burns. Kunstnik Alexander Nasmyth, 1787 (detail).

Eesti–Šoti kultuuriselts kogub Hooandjaga raha, et välja anda heliplaat Robert Burnsi lauludega. Plaadi laulaks sisse haapsallanna Ilona Aasvere.

„Mõte tuli Eike Urkelt, kes on Eesti–Šoti kultuuriseltsi juhatuse liige,” ütles Aasvere Lääne Elule aasta algul. „Eelmisel aastal kuulis ta mind laulmas koos Šoti bändiga The Wullie Fraser Ceilidh Band, ta seedis asja ning sügisel käiski plaadi mõtte välja.”

Aasvere on 25 aastat koos ansambliga Folkmill esitanud keldi, st iiri ja šoti muusikat.

Juba aasta algul oli 12 lugu arranžeeritud ja salvestamiseks valmis. Aasvere oli plaadi salvestamiseks oma Folkmilli-kaaslased – viiulimängija Tiit Kikase ja kitarristi Peeter Rebase – appi palunud.

Nüüd on Eesti Šoti Kultuuriselts plaadi väljaandmiseks Hooandja kaudu raha kogumas.

"Neid võiks olla tegelikult lausa 12 plaati, sest tema kogutud ja kohandatud rahvalaule ja omaloomingut on kokku rohkem kui 500 laulu, kuid algus seegi," kirjutatakse ettevõtmise tutvustamiseks.

Burnsi laulud tahetakse nüüd eesti keeles plaadile jäädvustada ning Burnsi sünniaastapäeva paiku [Robert Burns sündis 25. jaanuaril 1759] plaadi välja anda.

"Selle plaadi teeb huvitavaks ja kordumatuks just see, et lood saavad kõik uued ja omanäolised arranžeeringud, sellega saab nendesse lugudesse omajagu ka eesti kultuuri ja neil saab olema oma elu ja hing," selgitas Eesti Šoti Kultuuriseltsi eestvedaja Eike Urke.

Plaadi väljaandmist on seni toetanud 19 hooandjat, kogutud on 665 eurot vajaminevast 3500 eurost. Raha kogumiseks on veel aega 31 päeva.

Ettevõtmist saab toetada siin.