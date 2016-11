Lääneranna vald peab hakkama külasid ümber nimetama (1)

Kaie Ilves

Koonga vallavanem Mikk Pikkmets. Salevere küla Koonga vallas tuleb ümber nimetada, sest samanimeline asub ka Hanila vallas. Foto: Urmas Lauri

Haldusreformi tulemusena tekkivates suurvaldades ei tohi enam olla samanimelisi külasid, kirjutab Postimees. Kokku on selliseid külasid Eestis praegu saja ligi, neist suur osa ei pääse nimevahetusest.

Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla vallast moodustuvas Lääneranna vallas võib nimevahetus oodata kuut küla – seal on kaks Rannaküla, kaks Salevere küla ja kaks Aruküla.

Keeleteadlase Peeter Pälli sõnul on üks võimalus lisada nimele täiend. Näiteks võiks 38 elanikuga Saleverest praeguses Hanila vallas saada edaspidi Suur-Salevere, kuue elanikuga Saleverest praeguses Koonga vallas aga Väike-Salevere. Võimalik oleks külad ümber nimetada ka Hanila-Salevereks ja Koonga-Salevereks. Päris uusi nimesid Päll välja mõtlema hakata ei soovita, küll aga võiks käibele võtta mõne varem kasutusel olnud nime. Üks võimalus on samanimeline küla liita naaberkülaga, nii et see saaks naaberküla nime. Külad peaksid uued nimed saama juba järgmise sügise kohalikeks valimsiteks.

Lääneranna valla samanimelised külad, elanike arv

Hanila vald, Rannaküla, 16

Varbla vald, Rannaküla, 11

Hanila vald, Salevere küla, 38

Koonga vald, Salevere küla, 6

Varbla vald, Aruküla, 64

Lihula vald, Aruküla, 8

Allikas: Rahandusministeerium