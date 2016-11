Tänavu ründab Hongkongi gripp

Kaire Reiljan

Lea Kiis. Foto: Kristjan Kosk

Esimesed gripijuhtumid on Eestis tuvastatud ja terviseameti andmeil kestab gripihooaeg Eestis oktoobrist mai keskpaigani, Läänemaal pole aga seni ühtegi gripijuhtu kinnitatud.

„Otseselt grippi meil veel pole ja Eestiski pole seda veel eriti tuvastatud,” ütles terviseameti Haapsalu esinduse juht Lea Kiis.

Eestis on septembri algusest peale kinnitatud laboratoorselt kaks A-gripiviirust. Kiis rääkis Läänemaa riigiametnike kohtumisel, et tänavu ründab meid tõenäoliselt Hongkongi gripp. Kiisi sõnul on praegu viimane aeg lasta end gripi vastu vaktsineerida, sest immuunsus tekib kahe nädala jooksul. Eriti tähtis on tema hinnangul vaktsineerida riskirühmi – vanemaid ja kroonilisi haigusi põdevaid inimesi.

„Vaktsineerimine ei taga, et inimene üldse haigeks ei jää, kuid vaktsineeritud inimene põeb haigust kergemini ja kõigi seniste surmajuhtumite puhul on tegemist olnud vaktsineerimata inimestega,” rääkis Lea Kiis.

Gripi vastu saab vaktsineerida perearsti juures ja selleks tuleb apteegis soetada vähem kui 10 eurot maksev vaktsiin. Nii Haapsalu perearstikeskus Peretohter kui ka Lihula perearst Külli Raudsik kinnitasid, et vaktsineerimine käib hoogsalt. Lihulas sai vaktsiin apteegis vahepeal otsa. Martna ja Kullamaa perearst Hiie Tiisler ütles, et maal ei levi gripiviirus nii laialt kui linnas, kus on inimesi tihedalt koos, mistõttu on ka vaktsiini vastu huvi väiksem.

Esimestele sügiskuudele tagasi vaadates ütles Lea Kiis, et üldist haigestumist võiks praegu pigem väheseks nimetada. Ülemiste hingamisteede haigusi registreeriti eelmisel nädalal 69, neist 46 korral lastel. Kahel eelmisel nädalal oli haigestunuid mõne inimese võrra rohkem.

„Septembris oli haigestumine isegi suurem kui oktoobris,” ütles Kiis ja tõi näite, et septembri viimasel nädalal registreeriti 101 ülemiste hingamisteede haigustesse haigestumist, neist 60 korral lastel.