Tallinna lennujaamale tehti pommiähvardus

BNS

Tallinna lennujaamale tehti laupäeva keskpäeval pommiähvardus ja reisijad evakueeriti hoonest, kella 14 paiku avati terminaal taas.

Kümmekond minutit pärast kella 12 tehti pommiähvardus Tallinna lennujaamale. Inimesed evakueeriti lennujaamahoonest ja kontrolliti lende. Lennukid said maanduda, kuid inimesi ei lastud lennukist välja. Samuti ei väljunud ühtegi lendu. Politsei reageeris suurte jõududega ja kohal on ka koerajuhid koertega, kohal on politsei ja päästeameti demineerijad.

"Mõni minut pärast kella 14 lõpetas pommigrupp lennujaama kontrollimise. Pommi ei leitud ja inimesi hakati uuesti laskma lennujaama avatud alale," ütles BNS-ile Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik. "Sisenevad inimesed ja nende pagasi kontrollivad koerad üle. Need inimesed, kes saabunud lennukites lennurajal ootasid, lubatakse terminali sisse."

Kuiki sõnul hakkab lennuliiklus tasapisi taastuma.

Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel.