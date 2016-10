TS Laevad valmistab ette lepingu pikendamist Leedo parvlaevadega (1)

Urmas Lauri

Parvlaev Regula on lahkumas Rohuküla sadamast, Harilaid saabub ning Kõrgelaid (paremal) ootab, millal SLK TS Laevadega tema kasutamise osas kokkuleppe saavutab. Foto: Urmas Lauri

Tallinna Sadama tütarettevõte on uute praamide valmimiseni sõlminud asenduslepingud Leedo laevafirmaga aasta lõpuni. Praegu valmistavad ettevõtted ette lepingupikendust, et jätkata teenuse osutamist vanade laevadega, juhuks kui uued laevad ka 1. jaanuariks suursaarte liine teenindama ei jõua, vahendas ERRi uudisteportaal.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kristen Michal ütles täna riigikogu infotunnis, et muret ei pea tundma ka uue aastaga, mil Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevade leping Leedo laevafirmaga Saaremaa Laevakompanii lõppeb, sest pakkumised lisalaevadele on olemas.

TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar kinnitas, et läbirääkimised Saaremaa Laevakompaniiga on käimas, et vajadusel lepingut uuest aastast pikendada.

TS Laevad vajab vähemalt kolme asenduslaeva ka pärast 1. jaanuari. Padar kiitis koostööd Leedo firmaga, tuues näiteks Saaremaa Laevakompaniilt kiirkorras rendile saadud Kõrgelaiu, mis sel nädalal Hiiumaa liini päästma tuli, kui teised laevad erakordselt madala veetaseme tõttu enam edasi sõita ei saanud.