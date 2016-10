Ilmateenistus: homme õhtul võib Lõuna-Eestis oodata esimest lund (1)

Toimetanud Urmas Lauri



Kaart: Riigi ilmateenistus

Homme pilvisus tiheneb, kuid päeval olulist sadu ei tule. Õhtul või ööl vastu laupäeva võib aga ilmateenistuse teatel Lõuna-Eestis oodata vähest lund. Külma ja selge öö järel kattub taevas reedel edela poolt pilvedega, kuid olulist sadu oodata ei ole.

Ilmateenistuse sünoptiku sõnul võib vähest lund tulla Võrumaal Haanja kõrgustikul.

"Võib-olla paar helvest tuleb, tõenäosus on 25 protsenti," täpsustas sünoptik. "Järgmise nädala sees, teisipäeval võib lörtsi sadada igal pool, aga see on veel kaugel ja enne tuleb mitu täpsustust."

Nädalavahetusel on merevee tase madal 55 kuni 70 cm alla keskmise.

Reedel (21. oktoobril) saab Kesk-Euroopasse liikuv madalrõhkkond energiat lisaks ning suurendab survet Läänemere poole. Puhub tugev ida- ja kagutuul, puhanguid on rannikul 12-13 m/s, Saaremaal kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, saarte rannikul kuni +5°C, päeval 2..7°C.

Laupäeval (22. oktoobril) ja pühapäeval (23. oktoobril) jätkub Kesk-Euroopa poolt madalrõhkkonna tugev surve Läänemere ümbrusele. Samal ajal püsib võimas suurtesse kõrgustesse ulatuv kõrgrõhuala Valge mere lähedal. Kahe rõhuala vastasseisu tõttu ida- ja kagutuul tugev, puhanguid mandril 12 m/s , saartel kuni 18-20 m/s. Vähest vihma võib sadada algul Liivi lahel ja Saaremaal, pühapäeval ka Lõuna-Eestis. Õhutemperatuur on öösel -2..+3°C, saarte rannikul on kuni +6°C, päeval 4..7°C.

Esmaspäeval (24. oktoobril) kahe rõhuala jõuline vastasseis tasapisi leeveneb ning kagu- ja idatuul nõrgeneb, saartel ulatuvad tuuleiilid siiski veel kuni 15 m/s. Eesti lõunaservas ja Saaremaal võib ka sadada, kuid sajuhulk peaks väike olema. Õhutemperatuur on öösel 0..+6, päeval +3..+7°C.

Teisipäeval (25. oktoobril) on Läänemerel nüüd juba nõrgenev madalrõhuala, võib sadada nii vihma kui lörtsi. . Idakaare tuul on veel puhanguline. Õhutemperatuur on öösel ja päeval 0..+6°C.

Kolmapäeval (26. oktoobril) ja neljapäeval (27. oktoobril) madalrõhuala hääbub, tõenäoliselt Venemaa kõrgrõhuala laieneb taas üle Baltimaade. Sel juhul on ilm kuiv ja öösel miinustemperatuur valitsemas. Tuul on nõrk.