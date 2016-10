Läänlaste turvamured: Linnamäe poeesine ja parvlaevale kihutajad

Kaire Reiljan

Septembri algusega lõppenud Läänemaa ohukohtade kaardistamine näitas, et enim muretsevad inimesed maakonnas liiklusohutuse pärast, kuid mitmel pool teevad muret ka kehv valgustus, üldine heakord, kogunevad noortekambad ja kakerdavad joodikud.

Juuni lõpus avatud küsitlusele, kus sai teada anda maakonna ohukohtadest, vastas 105 inimest. „Et märkamist oli nii palju, on igati positiivne,” rõõmustas Läänemaa turvalisuse nõukoja üks eestvedajaid Hele Leek-Ambur. Ohukohtade nimetamise kõrval said inimesed välja pakkuda ka lahendusi, mis asja leevendaks.

Probleemseid kohti oli kõigis Läänemaa omavalitsustes, kõige usinamad vastajad olid Haapsalu ja Lääne-Nigula valla elanikud.

Hele Leek-Amburi sõnul saadetakse küsitluse kokkuvõtted edasi omavalitsustele. „Osa asju saab teadmiseks võtta, osa lahendamine võtab kauem aega, kuid on ka asju, mida saab kohe teha,” nimetas ta.

Kõige ohtlikum on liiklus

Enim muretsevad läänlased liiklusohutuse pärast. Nad on nimetanud auklikke teid, ohtlikke ja piiratud nähtavusega teelõike, ristmikke ja ülekäiguradu, puuduvaid kõnni- ja kergliiklusteid, samuti teinud ettepanekuid liiklusmärkide paigaldamiseks.

Mitmel puhul mainiti ohukohana kihutamist Risti–Virtsu maanteel, kus Saaremaa parvlaevale tõttajad piirkiirusest kinni ei pea. Eriti tõstsid inimesed esile just Kõmsi ja Virtsu vahelist lõiku, kus liigne kiirustamine ja ohtlikud möödasõidud rohkem silma paistavad, ning Virtsu alevikku, kus ei hooli autojuhid kiirustamise kõrval ka ülekäiguradadest.

Kihutajate ohjeldamiseks pakutakse lahendusena kiiruskaamerate paigaldamist Risti–Virtsu maanteele ja tihedamat liiklusjärelevalvet.

Nõva valla elanikele valmistavad muret kurvilisel Vaisi–Variku kruusateel kihutavad autod, mis seavad ohtu tee ääres liiklevad jalakäijad ja jalgratturid. Kohalikud pakuvad siin lahenduseks vähemalt Nõmmemaa küla piires kiiruspiirangu kehtestamist.

Kurvilisi teelõike, kus nähtavust piirab teele liiga lähedal kasvav võsa, leidub mitmes vallas. Noarootsi vallas on esile tõstetud Tuksi ja Spithami vahelist teelõiku, Lääne-Nigula vallas Risti–Piirsalu teed, Ridala vallas Võnnu–Erja–Kabrametsa–Üsse teed.

Kergliiklusteed igatsetakse Martnas keskuse ristist koolini, Parila–Tuuru teel ning Keila maanteel Rannaküla ristist Linnamäe poole.

Peavalu number üks – Linnamäe poeesine

Kõige rohkem, koguni üheksal juhul nimetati küsitluses probleemse kohana Linnamäe poe ristmikku ja sealset parkimiskorraldust. Hele Leek-Ambur ütles, et ka Lääne-Nigula omavalitsustöötajad on just seda paika pidanud kõige ohtlikumaks.

Küsitlusele vastajad kurtsid, et poe laiendamisega tehti maja ette küll neli parkimiskohta, kuid autode rohkust arvestades neist ei piisa. Nii pargivadki poelised oma sõidukeid teistele autodele ja jalakäijaile ohtlikult ning poe juurde üle tee on ilmunud isetekkeline parkla.

Ohtlik on ka Linnamäe ristmik, kus Nigula ja Keila tee vahel varjab nähtavust poe nurk, Roosta poolt lähenedes piiravad aga paremalt poolt nähtavust põõsad.

Asja parandamiseks tegid inimesed ettepaneku muuta Linnamäe ristmik ringristmikuks, märkida parkimiskohad ka poest üle tee ning ehitada kõnnitee poe juurest vana Linnamäe koolini.

Rohkem kui üks kord mainiti ohtliku kohana Lääne-Nigula vallas Pälli teeristi, kus varjavad nii Linnamäe kui ka Leediküla poolt lähenedes nähtavust suured puud.

Haapsalu murelapsed: Metsa tänav ja Tallinna maantee

Haapsalu ohtlikest kohtadest on küsitlusele vastanud kõige sagedamini nimetanud Tallinna maanteed, kus sirgel teel kipuvad autojuhid lubatust kiiremini sõitma.

Eraldi on esile toodud Tallinna maantee ja Tamme tänava ristmikku, mis küsitlusele vastajate hinnangul on väga närviline ja liiklusohtlik. Seda aitaks nende arvates leevendada valgusfoori paigaldamine.

Vähemalt kolmel korral on ohtlikest kohtadest nimetatud Kuuse tänava lõppu Alexela tankla juures – seal liigub palju jalakäijaid ja ka autosid, kuid puuduvad kõnniteed. Vastajate arvates saaks asja parandada kõnniteede rajamise ja kiiruspiirangu kehtestamisega.

Kriitilised on vastajad Tallinna maantee ülekäiguradade, eriti just ristmikel asuvate suhtes. „Seal tuleb jälgida teisi autoga liiklejaid ja seetõttu võib jalakäija jääda märkamatuks,” kirjutas üks küsimustikule vastanu. Tema hinnangul oleks abi, kui ülekäigurajad nihutada ristmikest 50–100 meetrit kaugemale.

Teine suurem murekoht, millele inimesed küsitluses viitasid, on Metsa ja Vee tänava algus. Liikumise muudavad seal ohtlikuks Metsa tänava lagunenud ja puuduvad kõnniteed, mistõttu kõnnivad inimesed pigem sõiduteel. Vee tänaval Aafrika ranna poole liikudes puudub aga kõnnitee sootuks. Puudust tuntakse ka ülekäigurajast Metsa tänava ja Krahviaia vahel.

Rahul pole vastajad parkimiskorraldusega Posti ja Kalda tänaval, kus pargivad autod mõlemal teepoolel ning eriti Kalda tänaval on ohtlik möödasõite teha. Üks vastaja juhtis tähelepanu, et Vabalt tänavalt on väga keeruline pöörata Posti ja Karja tänavale, sest SEB kontori ette pargitud autod varjavad peateel vasakult poolt lähenevaid sõidukeid.

Purjutajad ja heakord

Liiklus pole sugugi mitte ainus, mis inimestele muret valmistab. Mitu haapsallast on ohukohaks nimetanud korrast ära kunagise lihakombinaadi varemeid, kus lapsed aega veedavad. Linnaelanikele teeb muret ka raudteejaama ja Kapteni kõrtsi ümbrus, kus liigub palju alkoholijoobes inimesi.

Purjus juhid häirivad nii vormsilasi kui ka Parila rahvast. Lahenduseks oleks vastajate hinnangul politsei sagedasem kohalolu.

Kullamaa inimeste meelest on nende kandis kõige ohtlikum kohalike seas populaarne ujumiskoht, Kullamaa tehisjärv. Seal on ujumiskoht roogu kasvanud ja puuduvad päästevahendid, pealegi armastatakse seal napsitamas käia. Nii soovivadki inimesed, et tehisjärve ujumiskoht oleks hooldatud ja sinna paigaldatud ka päästerõngad.

Lihulas seevastu muretsevad inimesed lasteaia tiigi pärast, mis oleks ohutum, kui sellele aed ümber ehitada, ning lagunenud piimakombinaadi varikatuse pärast, mis ähvardab kaela kukkuda.

Peale selle häirib Lihula valla elanikke ka avalik kord. Nii soovitakse Lihulas sagedamini näha politseid, kes joobes ja lubadeta autojuhte kimbutaks; kaameraid postkontori hoovi, kus kipuvad noored laamendama. Päris mimel korral mainiti ka Kasari baari, mille öist alkoholimüüki tuleks kohalike meelest piirata.

Fotod: Arvo Tarmula



Nn Alexela ristmik Haapsalus.



Linnamäe ristmik.