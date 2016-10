Läänemaa jalgpalliduell: Haapsalu lõi kaks väravat, Lihula murdis vastastel luu

Bert Rotberg

Eesti meistrivõistluste III liiga viimases voorus mängisid kaks Läänemaa klubi omavahel. JK Haapsalu lõpetas hooaja 2:0 võiduga Lihula JK üle.

Avapoolaega alustas Läänemaa nõrgema koosseisuga, jättes vahetusse neli põhikoosseisu mängijat, kellest kolm sekkusid mängu teise poolaja alguses.

Neljas, Martin Salf pidi mängu sekkuma juba kümnendal minutil, kui Lihula poolkaitsja Oliver Raudnagel hoolimatult jalatald ees Läänemaa väravavahile Siim Pikkarole sisse hüppas ning viimasele rangluu murru põhjustas. Tavaliselt ründes mängiv Salf vahetas välja Pikkaro Läänemaa väravas.

Väravavõimalusi avapoolajal kummagil meeskonnal palju ei olnud. Kõige lähemale jõudis väravale Läänemaa kapten Aare Avila, kes karistuslöögist värava latti tabas.

Teiseks poolajaks tegi Läänemaa ära viimased kolm vahetust: välja tulid Kris-Sten Toom, Artur Matto ja Morten Saar ning sisse Andres Dobõšev-Proosväli, Kristo Enn ja Leonid Bragin.

Avavärav sündis Leonid Bragini antud nurgalöögist, mille Kristo Enn tagapostis täiesti vabaks jäetuna väravasse lõi – 1:0.

Teine värav sündis Lihula mängijate valesöödust enda väravavahile, mille Andres Proosväli vahelt lõikas ning Egert Kallaste seljataha lõi – 2:0.

Läänemaa JK Haapsalu neljas koht tänavuse III liiga lääne piirkonnas oli kindel juba kaks vooru tagasi. 47 punktiga jäädakse 2 punktiga maha Nõmme Unitedi duubelmeeskonnast ning 7 punktiga Raplamaast ja Pärnu Vaprusest. Lisaks on kõigil kolmel veel homme mäng, mis tähendab, et kõigil on võimalik 3 punkti veel juurde teenida.

Lihula JK on 26 punktiga kaheteist meeskonna konkurentsis seitsmendal kohal. Samale reale võib homme tõusta Pakri SK Alexela, kui nad peaksid Nõmme Unitedi duubelmeeskonda võitma.

Läänemaa JK Haapsalu eest mängisid Siim Pikkaro, Karel Saarkopli, Jako Kariste, Andre Kaja, Kaarel Koel, Morten Saar, Aare Avila, Karmo Einmann, Artur Matto, Kris-Sten Toom, Georgi Ivanov, Martin Salf, Andres Dobõšev-Proosväli, Kristo Enn ja Leonid Bragin.