Lihula gümnaasium võitis jalgpallis koolide meistrivõistlustel kuuenda koha

Jaanus Getreu

Lihula gümnaasiumi võistkond. Foto Helle Aitsen

Eesti koolispordi liidu jalgpalli meistrivõistluste finaalturniiril Raplamaal Valtus osales Läänemaa koolidest Lihula gümnaasium, mille võistkond oli võitnud Läänemaa koolide meistrivõistlused 7.-9. klassi poistele.

Eraldi mängiti meistriliiga ja rahvaliiga arvestuses. Meistriliigas mängisid need koolid, mille võistkondadest tegid kaasa Eesti jalgpalliklubide noormängijad. Seal mängis ka Lihula.

Lihula gümnaasium alistas alagrupis ilusa ja tehnilise mänguga Laagri kooli ja Põlva kooli 1:0. 0:1 kaotus tuli vastu võtta Elva gümnaasiumilt. Medalimängudele pääsemiseks ehk alagrupis kahe parema sekka jõudmiseks tuli alistada Narva keeltelütseum. Jõuline ja toores mäng lõppes 1:1 viigiga, mis tähendas, et kehvem väravatevahe jättis Lihula tänavu medalimängudelt eemale.

Viienda koha mängus kaotas Lihula Rapla ühisgümnaasiumile 0:1 ja kokku Eesti koolispordi liidu meistrivõistlustelt kuues koht.

Lihula koosseisus oli tervelt viis poissi 7. klassi õpilased, seega eakaaslastest kaks aastat nooremad.

Lihula võistkonna parimaks mängijaks tunnistati Reno Mark, kes lõi ka värava. Samuti said värava kirja Kevin Reidar Bachaus ja Kauri Filippov.

Turniiri esikolmik oli Pärnu Mai kool, Jüri gümnaasium ja Elva gümnaasium. Lihula gümnaasiumi seljataha jäid Laagri kool, Viljandi kesklinna kool, Põlva kool, Rapla Vesiroosi gümnaasium, Paide gümnaasium.

Lihula gümnaasiumi esindasid Marten Põld, Randy Põld, Virgo Vallik, Kardo Roosma, Markus Sõber, Kevin-Reidar Bachaus, Juhan Johannes Raudsik, Reno Mark, Kevin Kiviselg, Kauri Filippov, treener oli Jaanus Getreu.

Alates aastast 2000, kui Lihula gümnaasiumis algasid eesmärgistatud jalgpallitreeningud, on selle kooli võistkonnad jõudnud Eesti koolispordi liidu meistrivõistluste finaalturniiridel 19 korda esikuuikusse ja kaheksa korda medalile. Seda on suutnud nii 4.-5. klassi tüdrukud ja poisid, 7.-9. klassi tüdrukud ja poisid kui ka 10.-12. klassi poisid. Medaleid on tulnud nii õue- kui ka saalijalgpallis.