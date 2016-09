Uus soojapakkuja koondab Uuemõisa katlamaja kõik töötajad (4)

Kristjan Kosk

Uuemõisa Teenuse senise juhataja Olev Hormi ei julgenud täisautomaatset katlelt üksi jätta ja sellepärast oli koguaeg katlamajas vähemalt üks mees valves. Foto: Arvo Tarmula

Ridala vallalt soojafirma ASi Uuemõisa Teenus kevadel enampakkumisel 1,4 miljoniga ostnud AS Tootsi Turvas koondab Uuemõisa katlamaja kõik töötajad ja läheb üle täisautomaatsele soojatoomisele.

Tootsi Turba soojusenergia ärivaldkonna juht Ülo Stokkeby selgitas, et põhieesmärk on see, et soojateenuse kvaliteet ei paraneks ega hind tõuseks. Toasooja hinda pole Uuemõisas tõstetud viimased seitse aastat. 2009. aastat on Uuemõisa elanikud maksnud toasooja eest 46,14 €/MWh (pluss käibemaks). Toasooja piirhind Uuemõisas on aga 59,76 €/MWh.

Stokkeby jätkas, et kui varem oli katlamaja omavalitsuse hallata ja tööd sai pakkuda kuni kuuele inimesele, siis nüüd on katlamaja haldajaks äriettevõte, kellelt nõutakse eelkõige efektiivsust. „Piltikult öeldes võib üks inimene hallata kuut katlamaja,” nentis Stokkeby. Selle tarvis läbis Uuemõisa katlamaja juhtiv tarkvara uuenduskuuri.

Juhuks, kui katlamajas peaks tekkima mis tahes laadi tõrge, saadetakse veateade ASile Lääne-Nigula Varahaldus, kes opereerib ka Palivere ja Taebla katlamajas, kus toodab sooja samuti Tootsi Turvas.

Koondamist oli oodata

Lääne-Nigula Varahaldusse saavad tööle ka kaks Uuemõisast koondatud meest. Ülejäänud kaks koondatut lähevad pensionile ja poole kohaga töötanud raamatupidaja jätkab tööd teises ettevõttes. „Päris leivata ei jää keegi,” nentis Stokkeby. Kliendisuhete ja raamatupidamisega hakkab tegelema Tootsi Turba enda kliendihaldur ja raamatupidaja.

Stokkeby tunnistas, et igasugune selletaoline elumuudatus on töötajaile ebameeldiv üllatus. Koondamisteatised on töötajad saanud seaduspärase etteteatamisajaga. Stokkeby lubas, et ka koondamisraha makstakse täies mahus.

Ridala vallavanem Helen Koppa ütles, et kui Uuemõisa Teenuse müük kevadel päevakorrale kerkis, oli juba ette teada, et suure tõenäosusega koondab uus omanik töölised. „Küsimus oli vaid selles, kas Tootsi Turvas soovib mõnega neist töölepingut või mitte,” ütles Koppa.

Üks koondamisteatise saanuist oli ka Uuemõisa Teenuse juhataja Olev Horm. Ta rääkis, et katlamaja viiest töötajast üks koondati juba augustis. Ülejäänud neljal, sh Hormil on viimane tööpäev 11. oktoobril. Horm tunnistas, et koondamine ei olnud suur üllatus.

Täisautomaatne katlamaja

„Mind see väga ei mõjuta, mina olen pensionär,” ütles Horm. Ta lisas, et niisamuti oli augustis koondatud mehega. „Ta oli ka juba päris eakas,” lisas Horm. Ülejäänud kaks koondatut on tööealised ja nemad saavad jätkata Lääne-Nigula Varahalduse koosseisus.

Uuemõisa katlamaja on täisautomaatne mehitamata katlamaja, kus ei tule teha traditsioonilist katlakütjatööd. Kui seni hoidsid töölised automaatikal kohapeal silma peal, siis edaspidi sel vajadust ei nähta.

Horm selgitas, et katlamaja oli täisautomaatne ka tema ajal, kuid ta ei julgenud katlaid täiesti omapäi jätta. „Keskendusin ikkagi soojateenuse pakkumise kvaliteedile ja järjepidevusele,” põhjendas Horm, miks oli alati vähemalt üks mees valves.

Tootsi Turvas haldab peale Uuemõisa veel Taebla, Palivere, Lavassaare, Mooste, Tootsi, Torma Põhikooli ja Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere ja Väike-Kamari katlamajasid. Uuemõisa on oma 4,5kilomeetrise soojatrassi ja umbes 7500 MWh-se aastamüügiga Tootsi kõrval neist üks suuremaid.