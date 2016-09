Herkel: Vabaerakond toetab Kaljulaidi

Toimetanud Andrus Karnau

Andres Herkel

riigikogu liige, Vabaerakond

Kersti Kaljulaid on presidendikandidaadina ootamatu, kuid kindlasti hea valik. Ja sümpaatne inimene. Olukorda, kus peamiselt meeste poolt lõhki löödud küna saadetakse lappima naine, olen poliitikas varemgi näinud. Ja tark naine presidendiks – miks ka mitte? Küsimused, mis kandidaadi ees seisavad on ju endised: ühiskonna ühendamine, põhiseaduse kaitsmine ja Eesti väärikas esindamine.

Seekordne presidendikandidaadi sõelumise protsess riigikogus on ainulaadne. Tõsi, ainulaadne on ka olukord, millesse me pärast valimiskogu ebaõnnestumist sattusime. Arvan, et konsensuskandidaadi otsimine on iseenesest õige. Nõrk pool on aga see, et kui kasvõi üks fraktsioon Riigikogus mõne hea kandidaadi välistab, siis ei saa asjast asja. Vajaliku 68 toetushääle arvestamine pole lihtne ülesanne.

Kõigepealt otsustas Riigikogu vanematekogu, et keegi juba kandideerinud pretendentidest ei peaks järgmisele ringile minema. Selle tooni andsid ette valimiskogus enim hääli saanud Allar Jõks ja Siim Kallas. Ka varem Riigikogus kandideerinud Eiki Nestor tajus olukorda nii. Kuid senistele kandidaatidele tuleb tunnustust avaldada. Poliitmäng tühjade sedelitega ja mitte kõige paremini õnnestunud seadus pole ju nende süü. Me ei saa kunagi teada, kas presidendi nimi oleks Kallas või Jõks, kui seadus olnuks teistsugune ja 60 tühjasedelipanijat oleksid teinud valiku.

Mil määral ähvardavad tühjad sedelid Riigikogu vooru nurjamist? Usun, et Kaljulaiu toetuse määr saab selgemaks siis, kui ta on kohtunud kõigi fraktsioonidega. Kuna kaks fraktsiooni ei toetanud Jüri Luike, siis tehti ettepanek just Kaljulaiule. Vabaerakond näinuks ka Luike väga hea meelega presidendikandidaadina, kuid seekord on olukord selline. Fraktsioonisiseselt käisid väga selgelt läbi ka Tarmo Soomere ja Jaak Jõerüüdi nimed.

Nüüd ootame edasisi arenguid. Meie soov on jõuda presidendivalimistel tulemuseni. Meil on viimastel päevadel erakonnakaaslaste ja kodanike poolt pakutud kümneid nimesid. Paraku pole nõnda, et igaühele neist on võimalik tagada nipsu lüües vajalik toetus. Hea, kui vähemalt ühega nii läheb!