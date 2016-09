Haapsalu täiskasvanute gümnaasium hakkab pakkuma lastehoidu

Kaie Ilves

Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumi direktor Vladimir Padama. ARHIIV

Haapsalu täiskasvanute gümnaasium hakkab sellest õppeaastast koostöös Haapsalus ja Uuemõisas tegutseva Lepatriinu Mängumaaga pakkuma oma õpilastele võimalust lapsed koolitundide ajaks hoida anda.

„Lastehoid on mõeldud meie kooli õpilastele, kellel pole lapsi koolitundide ajaks kuskile panna,” ütles Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumi direktor Vladimir Padama. Kool ise lapsi ei hoia, vaid pöördus Lepatriinu Mängumaa lastehoiu poole ja seal hakkavadki lapsed emade-isade koolis olles olema. „Enne kooli viib vanem lapse Lepatriinusse, tuleb kooli, pärast kooli läheb lapsele järele,” ütles Padama.

Lepatriinu Mängumaa juhataja Kristin Veltri sõnul peab laps lastehoidu tulekuks oskama kõndida ja olema nõus ilma emmeta-issita olema. „Kõige muuga saame hakkama. Vanus ei ole tähtis,” ütles Veltri.

Idee lastehoidu korraldada tekkis koolis sellest, et õpilastel oli probleeme – ei saa kooli tulla, sest pole last kuskile panna. Täsikasvanute gümnaasiumis õpilased on 16-50aastased. Et lastehoidu pakuvad ka mõned teised täiskasvanute gümnaasiumid, otsustati ka Haapsalus see ära teha.

Lastehoiu korraldamiseks sai täiskasvanute gümnaasium üle 180 000 euro projektiraha. Selle raha eest on võimalik kaks aastat hoida kümmekonda last. Kui palju lapsi tegelikult lastehoidu vajab, ei osanud Padama veel öelda. Kool algab täiskasvanute gümnaasiumis alles esmaspäeval. Varasema küsitluse järgi vajaks lastehoidu kolm-neli last, kuid tänavu on uusi õpilasi, kellel võib olal rohkem lapsi.

Saadud projektirahast jätkub ka muuks: õpetajate koolitamiseks, õpilastele tuleb õppima õppimise kursus, kavas on välja töötada e-õppe kursused, tööle on võetud haridustehnoloog (Egon Erkmann) ja õppenõustaja (Maarit Vikman). Kavas on tööle võtta ka infojuht.