Ilves: laste haridus ei tohiks sõltuda vanemate positsioonist

BNS

Toomas Hendrik Ilves. Foto: Joanna Jõhvikas

President Toomas Hendrik Ilves märkis oma kooliaasta alguse pöördumises, et laste saadav haridus ei tohiks sõltuda nende vanemate elukohast või staatusest.

"Iga Eesti laps väärib parimat võimalikku haridust. Ja ärgu saagu siin takistuseks lapse vanemate elukoht, emakeel või positsioon ühiskondlikul staatuseredelil," ütles Ilves. "Ma soovin, et kõik Eesti koolid oleksid head koolid. Et me ei teeks neil vahet ei asukoha, õppekava ega omandivormi alusel," märkis president.

"Eesti kool peaks olema ühendav, mitte eristav ega lõhestav. See on koht, kus erinevatest peredest pärit lapsed õpivad üksteist tundma, õpivad austama erinevusi ja nägema elu selle paljudes värvikates tahkudes," ütles president Ilves. "Usun, et iga laps on andekas. Vanemate ja kooli koostöös tuleb see anne esmalt leida ja seejärel välja arendada," jätkas Ilves.

"Eesti kooli, laiemalt kogu haridussüsteemi peamine siht on noorte ettevalmistamine iseseisvaks eluks. Oskus luua seoseid. Oskus eristada olulist vähemtähtsast. Oskus iseseisvalt juurde õppida ja iseseisvalt mõtelda. Sest hiljemalt kümme aastat pärast gümnaasiumi lõpetamist ei mäleta noor inimene mitte kõiki asju, mida ta koolipingis pidi omandama, aga ta on palju asju ise juurde õppinud," rõhutas president.

"Ma soovin, et mõistaksime: parim, mida me rahvana ja inimestena saame oma lastele kaasa anda, on hea haridus, mitte aga raha, majad või metsad. Hea haridus hoiab meid õigel rajal, õpetab tegema vahet jääval ja ajutisel, tõel ja valel," jätkas president.

"Eestile annavad sära ikka tarkus ja heatahtlikkus, nutikus ja töökus. Seda kõike saame koolist, mis teebki just haridusest ja koolist Eesti kestmise tuuma," lõpetas president Ilves, soovides kõigile head uut kooliaastat.