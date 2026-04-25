Politsei otsib Haapsalus kadunud 46-aastast Tarmot

Politsei palub abi Haapsalus kadunud 46-aastase Tarmo leidmisel.

Politsei sai teate mehe kadumisest laupäeval kella 13.30 ajal. Mees lahkus kodunt enne lõunat ning viimati nähti teda Kastani poes. Sealt liikus ta Tamme tänava suunas, kuid tema edasine liikumissuund on teadmata. Mehel ei ole kaasas mobiiltelefoni, ühendust temaga ei saa ja ta asukoht on teadmata.

Politseinikud otsivad Tarmot piirkonnast. Tema isikukirjeldus on edastatud patrullidele ja kogutakse rohkem infot tema võimalike liikumissuundade osas. Otsingutesse on kaasatud kaitseliitlased, vabatahtlikud ja koerad. Otsinguteks kasutatakse ka drooni.

Tarmol on 186 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on seljas hall jope ja tume kapuutsiga dressipluus. Jalas on mehel mustad püksid ja mustad tossud, millel on valged tallad.

Politsei palub kõigil, kellel on infot Tarmo asukoha osas või kes on meest näinud, sellest teada anda helistades numbril 112.