Vormsi jäätee on taas suletud

Kuula artiklit, 0 minutit ja 30 sekundit 0:00 / 0:30

Nädalavahetusel halbade ilmaolude tõttu suletud ja esmaspäeval taas avatud olnud Vormsi jäätee on tänahommikuse seisuga taas ajutiselt suletud.

Teeinfo kohaselt on jääteel löökauk. Info, et jäätee on suletud tuli täna hommikul kell 8.

Rohuküla ja Sviby vahel ei sõida ka parvlaev Ormsö, mille peamasina turbot tabas 6. Veebruaril rike ja laev on sellest ajast seisnud kai ääres, sest varuosa pole kohale jõudnud.

Artikkel jätkub peale reklaami