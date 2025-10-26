En Garde kaks põlvkonda ühinesid MK-satelliitsarja etapil pjedestaalil

Kuula artiklit, 3 minutit ja 28 sekundit
0:00 / 3:28
Nädalavahetusel Barcelonas toimunud MKsarja satelliitturniiril pääsesid En Garde vehklejad Sten Priinits ja Oliver Laasik 211 võistleja seast vehklema medalitele.
Priinits alustas alagrupis viie võiduga kuuest. Otsese väljalangemise tabelis võitis ta esmalt kolumblast Castillo Gutierrezt 10:5. Seejärel alistas 12:11 ukrainlase Mykhailo Krasnjuki ja 14:13 tugeva Venet
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam