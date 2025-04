Haapsalu Linna Lihula maantee, Mulla ja Staadioni tänavate vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine

Kuula artiklit, 3 minutit ja 22 sekundit 0:00 / 3:22

Detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavalitsus kehtestas 11.04.2025 istungil otsusega nr 326 Lihula maantee, Mulla ja Staadioni tänavate vaheline ala detailplaneeringu (koostaja Hendrikson & Ko, töö nr 23004529). Haapsalu linnavalitsuse 24.08.2022 korraldusega nr 792 algatati detailplaneering ning jäeti planeeritaval alal algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala asub Haapsalu kesklinnas Lihula maantee, Mulla ja Staadioni tänavatega piiritletud kvartalis. Planeeringuala pindala on kokku ligikaudu 8,6 ha.

Planeeringuala moodustavad Staadioni tn 1 katastriüksus, Mulla tn 1 katastriüksus, Lihula mnt 10 katastriüksus, Lihula mnt 10a katastriüksus, Lihula mnt 10b katastriüksus, Lihula mnt 10d katastriüksus, Lihula mnt 12 katastriüksus ning osaliselt Mulla tänav katastriüksus, Lihula mnt lõik 1 katastriüksus ja Staadioni tänav katastriüksus.

Planeeringu koostamise eesmärk on määrata praegusele Lihula mnt 10b kinnisasjale ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimused kergejõustikuhalli püstitamiseks ning Mulla tn 1 kinnisasjal asuva olemasoleva spordihalli laiendamiseks. Planeeringu koostamise protsessi käigus korrigeeriti eesmärki vaadates ala arenguvõimalusi laiemalt, mistõttu sai täiendavaks eesmärgiks kaaluda Lihula maantee poolsele küljele jäävate olemasolevate spordiväljakute alal hoonestuse (spordihoone(te)) kavandamist. Samuti on planeeringu koostamise eesmärgiks täpsustada ja vajadusel muuta planeeringualasse jäävate kinnisasjade piire, kavandada juurdepääsud kruntidele, määrata parkimise, haljastuse ja heakorra põhimõtted ning tehnovõrkude ja rajatiste, s.h spordiväljakute asukohad.

Detailplaneering on kooskõlastatud Terviseameti, Päästeameti ja Keskkonnaametiga. Planeeringu koostamisse on kaasatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Transpordiamet, Kliimaministeerium, Kaitseliit, Haapsalu Põhikool, võrguettevõtted AS Utilitas Eesti, AS Haapsalu Veevärk, AS Imatra Elekter, AS Telia Eesti ning planeeritavate ja naaberkinnistute omanikud.

Detailplaneering võeti vastu Haapsalu Linnavalitsuse 12.02.2025 korraldusega nr 135 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (Lihula maantee, Mulla ja Staadioni tänavate vaheline ala, Haapsalu linn)“. Detailplaneeringu eesmärki ning põhilahendust ei ole peale detailplaneeringu vastuvõtmist muudetud.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.03.2025 – 31.03.2025 (k.a). Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel ettepanekuid ning vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu lahendus vastab Haapsalu linna üldplaneeringule 2030+.

Haapsalu Linnavalitsus