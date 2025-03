Eestlased on oma palgatõusu osas pessimistlikud

Eestis tõusid veebruaris tarbijahinnad aasta arvestuses 5,3%, mis on üle kahe korra suurem kui euroala keskmine 2,4%. Elukalliduse tõus paneb inimesi mõtlema ka oma töötasu suuruse üle. Värske küsitlus Eesti, Läti ja Leedu elanike seas näitab, et eestlased on oma palga kasvu suhtes oluliselt pessimistlikumad kui meie lõunanaabrid.

Citadele panga küsitlusest selgub, et vaid 11% Eesti inimestest usub, et nende palk võiks järgmise kolme kuu jooksul tõusta. Lätis ja Leedus on see näitaja 18%. Samal ajal kardavad eestlased