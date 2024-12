Järgmisest aastast tõuseb Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa palk 500 euro võrra 3500 euroni, otsuse peab veel volikogu heaks kiitma.

Lääne-Nigula volikogu esimees Mikk Lõhmus selgitas, et viimase seitsme aasta jooksul on Lääne-Nigula vallavanema palk tõusnud vaid 100 euro võrra. Ta lisas, et vallavanema palga tõstmine on põhjendatud, sest viimased kaks aastat on olnud keerulised, kuid sellele vaatamata on suudetud eelarve positsiooni parandada ja