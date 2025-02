Läänlane sattus kelmide küüsi

Läänemaal elav mees teatas politseile, et kolmapäeval helistas talle end energiaettevõtte töötajana esitlenud mees, kes väitis, et vajab mehe isikukoodi lepingute uuendamiseks.

Kohe pärast seda helistas mehele end pangatöötajana esitlenud naine, kes väitis, et mehe nimele on kelmid võtnud laenu ja need tuleb kohe tagasi kanda, et mitte tasuda viivist.

Mees sisenes internetipanka ja kandis helistaja juhendamisel eri kontodele raha üle. Peale selle veenis helistaja meest oma pangakaarte määratud kohas üle andma ühele noorukile.

Hiljem sulges mees pangakaardid, kuid tema nimel oli võetud laenu, mis oli ka osaliselt jõutud välja võtta. Kahju on selgitamisel.

Teisipäva hommikul võttis seni tuvastamata mees Uuemõisa tanklast 260 euro eest kütust ja lahkus selle eest maksmata.