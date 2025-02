Nelli Differt saab spordi aastapreemia

Pariisi olümpiamängudel neljanda koha saanud vehkleja Nelli Differt on üks seitsmest sportlasest, kellele kultuuriministeerium annab spordi aastapreemia.

Mullu detsembris sai Differt Läänemaa aasta sportlase tiitli, sest on ainus Läänemaa sportlane, kellel on lõppevast spordiaastast ette näidata olümpiamängude neljas koht.

"27. juuli jääb minu mällu igaveseks ja see oli ääretult võimas päev – mul on hea meel, et mul oli võimalus seal hästi vehelda,” ütles Differt toona ning tänas oma treenerit Helen Nelis-Naukast, vehklemisklubi En Gardet ja klubikaaslasi, kes on talle toeks olnud. Tänusõnu jagus Differtil ka läänlastele: „Ma tõesti tunnen, et Läänemaa inimesed on mulle o