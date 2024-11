Lääne Elu paberleht laupäeval, 2. novembril

Konkursile esitati üle poolesaja ettevõtte

Sihtasutus Läänemaa korraldab viiendat korda maakonna ettevõtluskonkurssi ja järgmise nädala lõpuni kestab ka rahvahääletus parima toote või teenuse väljaselgitamiseks. SA Läänemaa ettevõtluskonsultandi Marelle Saare sõnul esitati tänavu konkursile 52 kandidaati. Kõige rohkem, tosin, on kandidaate Läänemaa aasta toote või teenuse kategoorias. „Loomult on need väga erinevad – on toidutooteid, aga on ka suuri arendusi. Võibolla teeb see valimise ühest küljest keerukamaks, aga teistpidi huvitavamaks,” ütles Saar. Palju on kanditaate ka Läänemaa veduri kategoorias.

Ajad muutuvad, ka hingedeaeg

„Kommi või pommi!” kõlas järjest hoogu juurde saaval halloween’i-õhtul möödunud aastal ühe Nõmme eramaja ukse taga. Üksi elav vanaproua Helga on igaks juhuks terveks õhtuks tänavapoolsed tuled tubades kustu pannud. „Kui see õuevärav veel lukus käiks… aga ei käi, vägisi trügivad sisse,” kahjatseb ta. „Ei meeldi mulle see „kommi või pommi”. Mitte midagi muud nad rääkida ega teha ei oska, sellepärast ma neid ei ootagi.”

Aivar Sõerd: järjest enam huvitab mind muusika

Riigikogu liige ja endine rahandusminister Aivar Sõerd jagab end muusika ja poliitika vahel. Ta ütleb, et mida vanemaks saab, seda rohkem huvitab teda muusika. Teisipäeval Kullamaal sealse kiriku orelil sisse mängitud heliplaadi esitlusel ütles Sõerdi õpetaja organist Andres Uibo, et Sõerd on ühel pulgal kunagise Saksamaa liidukantsleri Helmut Schmidtiga, kes on sisse mänginud plaadi jagu klaverimuusikat. Rohkem klassikalist muusikat plaadistanud poliitikuid Uibo sõnul ei ole.