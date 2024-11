Elektrilevi hoiatab nädalavahetusel tormi ja elektrikatkestuste eest

Keskkonnaagentuur on peamiselt Lääne-Eestisse lubanud selleks nädalavahetuseks tugevat tormi (kiirusega kohati kuni 30 m/s), mis võib mõjutada elektrivõrgu toimimist ja põhjustada katkestusi. Elektrilevi on tormiks valmistunud ning tööl on mitmed lisabrigaadid.

NB! Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.

Käitumisjuhiseid elektrivarustuse katkemise korral leiab olevalmis.ee kodulehelt. Ilmateadet ning hoiatusi saab jälgida ilmateenistuse kodulehelt.