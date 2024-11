Ilmateenistus hoiatab tugeva tuule ja lörtsi eest, kõrge veetase häirib praamiliiklust

Ilmateenistus on andnud täna õhtuks Läänemaale teise taseme hoiatuse, et lisaks tugevale tuulele võib õhtul vihma sekka sadada lörtsi ja teed muutuvad kohati libedaks.

Reede õhtul võib Läänemaal loodetuul ulatuda puhanguti 25 meetrini sekundis, Väinamerel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis.

Mandri ja Hiiumaa vale ühendust pidav TS Laevad on juba hoiatanud, et tugeva tuule ja kiire veetaseme tõusu tõttu on reede õhtul ohus Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinil kahe viimase praami väljumine.

TS Laevade laevandusvaldkonna juhi ja juhatuse liikme Guldar Kivro sõnul mõjutab Hiiumaa liini laevade väljumist kaks ilmastikust tingitud nähtust, millest üks loodetuule tugevnemine, mis võib õhtuks kerkida puhanguti kuni 30 m/s ning teine on veetaseme kiire tõus. „Kõrge veetaseme tõttu ei ühti kaldaramp laeva rambiga ning sõidukid ei saa laevale ja laevalt maha. See mõjutada ka laupäeva hommikusi väljumisi“, ütles Kivro.

Vormsi saarega ühendust pidav Kihnu Veeteed on teada andnud, et kõrge veetaseme tõttu ei võta reisiparvlaev Ormsö reedel peale üle 3,5t kaaluvad sõidukeid.

Ilmateenistus hoitab, et reede õhtul võib vihma sekka sadada lörtsi ja teed muutuvad kohati libedaks.