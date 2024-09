Vallavõimu suleb toimiva Virtsu rahvamaja

Ilma igasuguse põhjenduseta suletakse 1. oktoobrist Lääneranna vallas Virtsu rahvamaja, teatas Virtsu rahvamaja juhataja Triin Raave pressiteate vahendusel.

Raave sõnul on Virtsu suure mereäärse potensiaaliga valla suuruselt teine asula, mis kogeb juba üle aasta suurt kohaliku vallavõimu poolset kiusu. „Viimase aasta jooksul on rahvamajas või rahvamaja kaaskorraldusel toimunud üle 50 sündmuse, millest Virtsu rahvas nüüd ilma jääb,” ütles Raave. Tema sõnul on Virtsu rahvamaja kogukulu sel aastal olnud umbes 15 500 eurot.