Lääne Elu paberleht laupäeval, 17. augustil

Lääneranna valda lisandub veel 250 megavatti taastuvenergiat

Varbla külje alla rajatakse 20 tuugeniga tuulepark ning Kirbla lähistele ehitatakse suur päikeseelektrijaam. Lääneranna volikogu võttis nädal tagasi neljapäeval peetud istungil vastu valla tuuleparkide eriplaneeringu detailse lahenduse kahele Varbla lähistel asuvale alale. Sel neljapäeval kehtestas volikogu Kirbla lähedal asuva Pagasi päikeseelektrijaama detailplaneeringu.

Kaie Ilvese verivärske lasteraamat aitab seljatada hirme

Kirjanik Kaie Ilvesega seostuvad esmalt luuletused ja kassid. Nii et kui pakkuda, kellest räägib Ilvese uus lasteraamat „Amanda hirm”, oleks mugavustsooni jääv vastus, et kassidest. Aga võta näpust: verivärske raamatu peategelaseks on hoopis rabaservas elav viruskiemand Amanda.

Sabaga väljapanek Haapsalu kunstikooli keldris

Larissa Ulmi näituselt „Müstika” Haapsalu kunstikooli keldrisaalis tasub igal juhul läbi astuda, sest mingi tavaline väljapanek see ei ole. Hoiatab ju autor ka näituse tutvustuses, et maali või keraamikaga pole sel pistmist.

Et homsed uudised lugemata ei jääks, telli Lääne Elu siit!