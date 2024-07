Virtsu maanteejooksu võitsid Lepik ja Uuetoa

Laupäeval toimunud Virtsu iga-aastase jooksupeo võitsid sel korral Kaia Lepik ja Kaupo Uuetoa.

Virtsu maanteejooks on leidnud kindla koha jooksusõprade iga-aastases võistluskalendris. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldusel peetud Virtsu kuues maanteejooks tõi poolsaarele jooksjaid üle Eesti.

Igal aastal on toimunud viie kilomeetri pikkune kuni 16aastaste noortejooks ja 10kilomeetrine täisdistants täiskasvanutele. Virtsu kooli juures algava ja lõppeva jooksu trass kulgeb enamasti mööda vana raudteetammi ja just looduses jooksmine on mitmed heal tasemel sportlased Virtsu meelitanud. On ju üks asi joosta suurtel rahvajooksudel linnakäras, teine asi aga merelindude ja vaikse meretuule kaasabil looduses. Väikese asula, suur jooksupidu läks taas korda.